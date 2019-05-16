У центрі Києва з-під землі вирвався «гейзер» заввишки 10 м (відео)



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Фонтан з-під асфальту на вул. Антоновича Фото: скріншот відео

Стався прорив води на вулиці Антоновича

Сьогодні, 16 травня, стався прорив на трубопроводі у дворі будинку на вул. Антоновича, 48Б.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

На опублікованому відео знято, як з-під асфальту б’є фонтан висотою понад 10 метрів.

Подвір’я та припарковані у ньому автомобілі залило водою.

Нагадаємо, 2 травня на вулиці Симиренка, 7 в Києві прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфаль