Київ викупить скандальну ділянку на проспекті Перемоги під парк

Столична влада врегулює містобудівну діяльність, адже власник ділянки не використав її за цільовим призначенням

Київська міська рада викупить земельну ділянку площею 0,3110 га на проспекті Перемоги, 50-А у Шевченківському районі для відновлення благоустрою зеленої зони та створення міського парку. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 10 червня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 82 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, цим рішенням міська влада врегулює містобудівну діяльність, адже власник ТОВ «Шулявка» не використав земельну ділянку за цільовим призначенням та своєчасно не забезпечив благоустрій зеленої зони.

«З 2014 року зазначена земельна ділянка перебуває у приватній власності. Водночас намагання її освоєння викликає значний суспільний резонанс серед членів територіальної громади міста Києва, оскільки забудова частково планується на території зелених насаджень загального користування. Окрім того, дозвільні документи на будівництво у власника відсутні», – наголосив Бондаренко.

Він додав, що з моменту набуття права власності на земельну ділянку із цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу жодних будівельних робіт не відбувалось. Тому міська влада викупить цю земельну ділянку для створення міського парку.

Так, для облаштування нового сучасного парку необхідно реалізувати наступну низку заходів:

у встановленому законом порядку письмово повідомити ТОВ «Шулявка» про викуп земельної ділянки, у тому числі надання інших земельних ділянок замість відчужених, для створення нового міського парку;

забезпечити проведення експертної грошової оцінки території;

рецензувати звіт з експертної грошової оцінки;

надати пропозиції щодо викупу земельної ділянки;

підготувати та подати проєкт рішення про затвердження викупної ціни земельної ділянки Київській міській раді.

Заступник міського голови підкреслив, що прийняття даного рішення не є втручанням міста у мирне володіння майном з огляду на те, що викуп земельної ділянки для суспільних потреб буде відбуватися виключно із волі власника земельної ділянки.

Наразі дана ділянка огорожена зеленим будівельним парканом. Активісти повідомляли, що там ведеться будівництво ЖК «50Avenue», у якому вже продаються квартири.

До слова, Господарський суд Києва відмовив Департаменту комунальної власності КМДА у задоволенні позову про розірвання інвестиційного договору із ПАТ «Авіакомпанія «Віта» щодо забудови ділянки на вул. Гоголівська, 32-В, що знаходиться в межах пам’ятки історії місцевого значення «Гірка обсерваторна, Х-ХХ ст.».