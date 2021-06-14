Громаді Києва повернули майже 30 га землі в Пущі-Водиці, що мали забудувати

Підприємство взяло землю в оренду для будівництва та забудови рекреаційних земель спортивно-оздоровчим комплексом з льодовим стадіоном

Прокуратура через суд розірвала договір оренди земель Пуща-Водицького лісництва вартістю 105 млн грн

Оболонська окружна прокуратура Києва забезпечила реальне виконання рішення суду щодо повернення столичній громаді земельних ділянок Пуща-Водицького лісництва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, прокуратурою встановлено, що дві земельні ділянки загальною площею 28,59 га та вартістю понад 105 млн грн були надані приватному підприємству в оренду на 15 років для будівництва та забудови рекреаційних земель спортивно-оздоровчим комплексом з льодовим стадіоном.

Проте з’ясувалося, що орендар понад 10 років не здійснює будівництво на орендованих земельних ділянках та свій обов’язок щодо своєчасної сплати коштів за договором виконує неналежно. Вказане свідчить не лише про відсутність у нього наміру забудови землі, а про порушення ним передбачених договором оренди умов та вимог земельного законодавства.

У зв’язку з викладеним прокуратура звернулася до господарського суду Києва з позовом про розірвання договорів оренди та повернення земельних ділянок у власність територіальної громади, який судом задоволено.

Наразі вказане судове рішення виконано, договір оренди припинено, земельні ділянки повернуто територіальній громаді.

До слова, навесні у лісі Пущі-Водиці вирубали вікові дуби під забудову багатоквартирними будинками. Уже зрубано понад 10 дубів.

Нагадаємо, у Голосіївському парку столиці зрізали 17 вікових дубів.