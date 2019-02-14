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    У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху

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    Від отриманих травм чоловік помер на місці - У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху
    Від отриманих травм чоловік помер на місці
    Фото: Інформатор

    Родичі та близькі чоловіки у шоковому стані

    У середу, 13 лютого, у Києві чоловік випав з вікна 9 поверху житлового будинку за адресою вулиця Старонаводницька, 4. Від отриманих травм він помер на місці.

    Трагічний випадок стався близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними чоловік випав з вікна 9 поверху. На вигляд йому близько 60 років. На місці події знаходилися родичі і близькі чоловіки. Вони перебували в шоковому стані.

    На місці працювала патрульна поліція, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

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    У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху
    У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху
    У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху
    У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху
    У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 7 лютого на будівельному майданчику у Броварському районі неповнолітній випав з вікна другого поверху будівлі.

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