У центрі Києва чоловік випав з вікна дев’ятого поверху



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Від отриманих травм чоловік помер на місці Фото: Інформатор

Родичі та близькі чоловіки у шоковому стані

У середу, 13 лютого, у Києві чоловік випав з вікна 9 поверху житлового будинку за адресою вулиця Старонаводницька, 4. Від отриманих травм він помер на місці.

Трагічний випадок стався близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними чоловік випав з вікна 9 поверху. На вигляд йому близько 60 років. На місці події знаходилися родичі і близькі чоловіки. Вони перебували в шоковому стані.

На місці працювала патрульна поліція, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Як повідомлялося, 7 лютого на будівельному майданчику у Броварському районі неповнолітній випав з вікна другого поверху будівлі.