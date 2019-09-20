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    У центрі столиці нетерплячий водій зніс шлагбаум біля свого будинку

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    У центрі столиці нетерплячий водій зніс шлагбаум біля свого будинку

    Поліція провела виховну бесіду із водієм і він одразу заплатив кошти на відновлення шлагбауму.

    У Києві на Печерську нетерплячий водій позашляховика Cadillac зніс шлагбаум біля свого будинку.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    «У ЖК «Авеню», що на Печерську, водію позашляховика Cadillac (#AI0111IC), який одночасно є і мешканцем цього ЖК, набридло, що йому довго відчиняють шлагбаум і тому він вирішив знести його», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що поліція провела виховну бесіду із водієм і він одразу заплатив кошти на відновлення шлагбауму.

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