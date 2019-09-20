У центрі столиці нетерплячий водій зніс шлагбаум біля свого будинку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція провела виховну бесіду із водієм і він одразу заплатив кошти на відновлення шлагбауму.

У Києві на Печерську нетерплячий водій позашляховика Cadillac зніс шлагбаум біля свого будинку.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

«У ЖК «Авеню», що на Печерську, водію позашляховика Cadillac (#AI0111IC), який одночасно є і мешканцем цього ЖК, набридло, що йому довго відчиняють шлагбаум і тому він вирішив знести його», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція провела виховну бесіду із водієм і він одразу заплатив кошти на відновлення шлагбауму.