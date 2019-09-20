У центрі Києва п’яна водійка влаштувала ДТП



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У результаті аварії водії не зазнали серйозних ушкоджень

Аварія сталася на перетині вулиць Великої Житомирської та Олеся Гончара

У центрі Києва вночі 20 вересня п’яна водійка влаштувала ДТП на перетині вулиць Великої Житомирської та Олеся Гончара.

Про це повідомляє Інфоорматор.

Зазначається, що автомобіль Mercedes, яким керувала нетвереза жінка, влетів у Mazda і штовхнув його на будівлю, де машина пошкодила вивіску магазину квітів.

За словами водія Mazda, він рухався вулицею Велика Житомирська у бік Михайлівського монастиря і проїжджав перехрестя з вулицею Гончара на зелений сигнал світлофора.

«Раптом в автомобіль влетів Mercedes. Від удару машину розвернуло і кинуло на фасад будинку», - розповів водій легковика Mazda.

За інформацією поліції, водії під час аварії не отримали серйозних травм.

«Водій Mazda пошкодив руку і коліно, а ось жінка на Mercedes не тільки не постраждала, але і взагалі не зрозуміла, як сталося ДТП. Вона стверджувала, що знаходиться в тверезому стані і їхала за правилами. Патрульний екіпаж запропонував їй пройти тест на алкоголь, який показав, що в її крові знаходиться 1,1 проміле (при нормі в 0,2).

Нагадаємо, що днем раніше п'яні чоловіки на Peugeot влаштували гонки з поліцією. У результаті автомобіль злетів з розв'язки мосту і перекинувся.