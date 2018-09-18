У Чорнобильській зоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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Фото: ДСНС Вогнеборці ліквідували пожежу у зоні відчуження в кінці серпня

У Києві та області утримується високий рівень пожежної небезпеки

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Києві та Київській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служба ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, 18-20 вересня у Київській області (крім району Баришівки) високий (4 класу), в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - інформують у ДСНС.

18-20 вересня у Києві високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Як повідомлялося, 17 вересня в дачному селищі біля станції метро «Осокорки» згорів двоповерховий дерев'яний будинок.

За минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі.