У Чорнобильській зоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
-
Розсилка
Фото: ДСНС
Вогнеборці ліквідували пожежу у зоні відчуження в кінці серпня
У Києві та області утримується високий рівень пожежної небезпеки
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку у Києві та Київській області. Про це йдеться в повідомленні прес-служба ДСНС України.
«За даними Укргідрометцентру, 18-20 вересня у Київській області (крім району Баришівки) високий (4 класу), в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - інформують у ДСНС.
18-20 вересня у Києві високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомлялося, 17 вересня в дачному селищі біля станції метро «Осокорки» згорів двоповерховий дерев'яний будинок.
За минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі.