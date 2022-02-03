У Чорнобильській зоні поліцейські затримали туристів-екстремалів із Франції

Громадяни Франції проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами

На території зони ЧАЕС правоохоронці затримали двох туристів-екстремалів із Франції. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Під час патрулювання території зони відчуження у відселеному місті Прип’ять, працівники відділу поліції №1 (м. Чорнобиль) Вишгородського районного управління поліції виявили двох іноземців.

27-річний та 32-річний громадяни Франції проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму. Іноземці перебувають на території України законно», – йдеться у повідомленні.

Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, поліцейські зони ЧАЕС направили подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

«Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше росіянка з компанією незаконно проникла в Чорнобильську зону.

Як повідомлялося, 25 грудня під час патрулювання території зони відчуження правоохоронці виявили двох юнаків. 18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.