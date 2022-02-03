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    У Чорнобильській зоні поліцейські затримали туристів-екстремалів із Франції

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    Відносно порушників поліцейські склали протоколи - У Чорнобильській зоні поліцейські затримали туристів-екстремалів із Франції
    Відносно порушників поліцейські склали протоколи
    фото: пресслужба поліції

    Громадяни Франції проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами

    На території зони ЧАЕС правоохоронці затримали двох туристів-екстремалів із Франції. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    «Під час патрулювання території зони відчуження у відселеному місті Прип’ять, працівники відділу поліції №1 (м. Чорнобиль) Вишгородського районного управління поліції виявили двох іноземців.

    27-річний та 32-річний громадяни Франції проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму. Іноземці перебувають на території України законно», – йдеться у повідомленні.

    Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Також, поліцейські зони ЧАЕС направили подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

    «Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення», – зазначили у поліції.

    Нагадаємо, раніше росіянка з компанією незаконно проникла в Чорнобильську зону.

    Як повідомлялося, 25 грудня під час патрулювання території зони відчуження правоохоронці виявили двох юнаків. 18-річні мешканці міста Миколаїв проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

    2 грудня громадянин Республіки Білорусь заблукав у зоні відчуження поблизу об’єкту ЗРЛС «Дуга» та здався поліції
    Теги: Білорусь ЧАЕС Чорнобильська зона іноземці туризм Київщина
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    У Чорнобильській зоні поліцейські затримали туристів-екстремалів із Франції