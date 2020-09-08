У зоні ЧАЕС поліція зловила трьох туристів-екстремалів



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Двох незаконних «туристів» правоохоронці виявили біля села Лелів

Порушники прибули на «відпочинок» до забороненої зони з різних куточків України

Під час патрулювання зони відчуження ЧАЕС поліцейські виявили порушника у місті Прип’ять. 29-річний мешканець Миколаєва пояснив, що метою його поїздки є екстремальний туризм.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Ще двох, незаконних «туристів» правоохоронці виявили біля села Лелів. Ними виявились 24-річний житель Полтави та 22-річний львів'янин.

Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали адміністративних справ направлені до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося, працівники поліції виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 216 порушників, які цього літа проникли в зону відчуження з метою екстремального туризму.

Нагадаємо, у жовтні цього року запрацює перший у світі мобільний додаток Chernobyl App, який дозволить у віртуальному форматі подорожувати зоною відчуження ЧАЕС.