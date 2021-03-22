Центральна районна лікарня у Вишгороді стала «ковідною»
Терапевтичне відділення медичного закладу перепрофільоване в інфекційне
Починаючи з неділі, 21 березня, комунальне підприємтсво «Вишгородська ЦРЛ» забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Про це повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.
«Терапевтичне відділення перепрофільоване в інфекційне. Госпіталізація пацієнтів терапевтичного профілю припиняється», – йдеться в повідомленні.
Також амбулаторний прийом у приймальному відділенні не проводиться, а черговий терапевт в приймальному відділенні відсутній.
У закладі діє карантинний режим.
Як стало відомо раніше, в головних лікарнях Києва, призначених для прийому хворих на Covid-19, закінчилися вільні місця.
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