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    Центральна районна лікарня у Вишгороді стала «ковідною»

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    Шпиталізація пацієнтів терапевтичного профілю у Вишгородській ЦРЛ тимчасово припинена - Центральна районна лікарня у Вишгороді стала «ковідною»
    Шпиталізація пацієнтів терапевтичного профілю у Вишгородській ЦРЛ тимчасово припинена
    Фото: facebook/vyshgorodhealth

    Терапевтичне відділення медичного закладу перепрофільоване в інфекційне

    Починаючи з неділі, 21 березня, комунальне підприємтсво «Вишгородська ЦРЛ» забезпечує надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Про це повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.

    «Терапевтичне відділення перепрофільоване в інфекційне. Госпіталізація пацієнтів терапевтичного профілю припиняється», – йдеться в повідомленні.

    Також амбулаторний прийом у приймальному відділенні не проводиться, а черговий терапевт в приймальному відділенні відсутній.

    У закладі діє карантинний режим.

    Як стало відомо раніше, в головних лікарнях Києва, призначених для прийому хворих на Covid-19, закінчилися вільні місця.

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    Теги: Київщина лікарня час коронавірус
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