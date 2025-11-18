На перехресті вулиць Райдужної та Стальського до кінця року запрацює новий світлофор

На перехресті встановлять світлофори, що розподілятимуть транспортні, пішохідні та велосипедні потоки

Для підвищення безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Райдужної та Сулеймана Стальського почали будівництво нового світлофорного об’єкта. Його облаштують з урахуванням принципів безбар’єрності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

На перехресті встановлять світлофори, що розподілятимуть транспортні, пішохідні та велосипедні потоки. Регулювання руху на перехресті зробить його передбачуваним і безпечним для всіх учасників.

На перехресті встановлять світлофори, що розподілятимуть транспортні, пішохідні та велосипедні потоки фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

Будівництво світлофорного об’єкта планують завершити до кінця року. Під час виконання робіт можливе тимчасове часткове обмеження руху транспорту і пішоходів, у зв’язку з роботою спецтранспорту.

Будівництво світлофорного об’єкта планується завершити до кінця року фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

Облаштування цього світлофорного об’єкта є частиною системної роботи міста з розвитку безпечної інфраструктури, яка дозволяє кожному зручно пересуватися Києвом. А також частиною Плану заходів із створення безбар’єрного простору в місті Києві, затвердженого мером столиці Віталієм Кличком. Документ визначає конкретні заходи, покликані поступово зробити Київ доступним для всіх, а також виконавців та індикатори ефективності.

Нагадаємо, 11 листопада, на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка розпочинається експеримент із новим типом світлофорного сигналу «Грецький хрест». Зазначається, що експеримент реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху та має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту. Це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн.