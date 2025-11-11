Головна Київ Новини
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу
Ділки розробили детальний план злочину
фото: Національна поліція України

До вчинення злочину, за даними поліції, причетні четверо місцевих мешканців

У Києві повідомлено про підозру чотирьом зловмисникам, які розробили детальний план вимагання коштів у 24-річного фахівця з просування сторінок у соцмережах. Ділки виманили потерпілого на зустріч, де, погрожуючи пістолетом і надягнувши кайданки, вимагали $50 тис. неіснуючого боргу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

 Як встановили правоохоронці, напередодні із постраждалим зв’язався невідомий чоловік та запросив на робочу зустріч, нібито щоб обговорити замовлення послуг.

«Під час розмови чоловіків у автомобілі потерпілого до них раптово підсіли двоє невідомих, які одягнули чоловікові кайданки та погрожуючи пістолетом стали вимагати $50 тис., який киянин був нібито їм винен. Втім, не отримавши бажаного, зловмисники втекли», – повідомили у поліції.

Оперативники спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили, що до вчинення злочину причетні четверо місцевих мешканців, віком від 19 до 41 року.

4 фото
На весь екран
До вчинення злочину, за даними поліції, причетні четверо місцевих мешканців
фото: Національна поліція України

За даними поліції, ділки розробили детальний план злочину, відповідно до якого один з фігурантів підшукав у соціальній мережі чоловіка, який займається просуванням сторінок у соціальних мережах, та ймовірно володіє значною сумою коштів. Ще один порушник створив сторінку у месенджері та написав потерпілому під виглядом замовника послуг та домовився про зустріч. Інші двоє здійснювали безпосередній фізичний вплив та погрози.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру за  ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

Раніше у Києві затримали злочинну групу, яка вимагала у киянина $12,5 тис. неіснуючого боргу, погрожуючи розправою. За інформацією Київської міської прокуратури, підозрювані вимагали у 34-річного киянина $12 500. Чоловік надавав їм IT-послуги й ці гроші отримав, з його слів, як оплату своєї роботи. Подальша співпраця не склалася, тож йому заявили, що отримані гроші – борг і він має його повернути до певних дат двома частинами. У разі незгоди чоловіку погрожували фізичною розправою.

