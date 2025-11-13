Головна Київ Новини
search button user button menu button

Біля Національної філармонії з’явилися інклюзивні паркомісця та велодоріжка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Біля Національної філармонії з’явилися інклюзивні паркомісця та велодоріжка
Національна філармонія України розташована за адресою Володимирський узвіз, 2
фото: Михайло Швед/Facebook

Фахівці вже встановили нові елементи інфраструктури, які мають підвищити доступність та безпеку для всіх відвідувачів

У рамках програми безбар’єрності на території Національної філармонії України триває процес облаштування інклюзивного та безпечного простору. Про оновлення парковки повідомив директор Філармонії Михайло Швед, інформує «Главком».

Біля Національної філармонії з’явилися інклюзивні паркомісця та велодоріжка
Біля Національної філармонії з’явилися інклюзивні паркомісця та велодоріжка
фото: Михайло Швед/Facebook

Зазначається, що фахівці вже встановили нові елементи інфраструктури, які мають підвищити доступність та безпеку для всіх відвідувачів:

  • Встановили нові доріжні знаки, що маркують місця для паркування осіб з інвалідністю. Проєктом заплановано три таких паркомісця.
  • Облаштовали новий пішохідний перехід.
  • Створили велодоріжку.
  • Вжили заходів для обмеження хаотичного паркування.
Фахівці вже встановили нові елементи інфраструктури, які мають підвищити доступність та безпеку пішоходів
Фахівці вже встановили нові елементи інфраструктури, які мають підвищити доступність та безпеку пішоходів
фото: Михайло Швед/Facebook

Попереду – нанесення відповідної дорожньої розмітки для завершення проєкту.

Нагадаємо, в Україні органи державного архітектурно-будівельного контролю зможуть проводити позапланові перевірки об’єктів на дотримання норм безбар’єрності для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших маломобільних груп населення. Кабінет Міністрів підтримав зміни до постанови, які спрощують механізм державного нагляду у сфері будівництва. Після початку повномасштабної війни контроль за будівництвом тимчасово призупиняли, щоб не створювати зайвого навантаження на бізнес та громади.

Теги: Київ парковка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мольфар» мав сотні тисяч підписників у соцмережі Instagram
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
14 жовтня, 15:31
До кінця доби в усіх областях діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
16 жовтня, 20:17
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
15 жовтня, 17:45
Прогноз погоди не передбачає різкого похолодання, тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня
Київ відкладає опалювальний сезон
18 жовтня, 19:38
За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що вибуховий пристрій був закладений під водійське сидіння транспортного засобу
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
20 жовтня, 11:26
У Києві пролунали вибухи
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
25 жовтня, 05:30
Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт Загуменного
Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт
6 листопада, 08:21
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
До 14 листопада низка столичних трамваїв змінить маршрути (схеми)
10 листопада, 08:55
Некрополь Вознесенського Флорівського монастиря – один із найстаріших жіночих монастирських некрополів столиці
Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини
Вчора, 12:44

Новини

Смертельна ДТП на Київщині: поліція розслідує загибель жінки, яка раптово вибігла на дорогу
Смертельна ДТП на Київщині: поліція розслідує загибель жінки, яка раптово вибігла на дорогу
Названо найчастіші причини травмувань у київському метро
Названо найчастіші причини травмувань у київському метро
Рух вулицею Каховською буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
Рух вулицею Каховською буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
Біля Національної філармонії з’явилися інклюзивні паркомісця та велодоріжка
Біля Національної філармонії з’явилися інклюзивні паркомісця та велодоріжка
Підпал автівок в Оболонському районі: поліція затримала 18-річного юнака (фото)
Підпал автівок в Оболонському районі: поліція затримала 18-річного юнака (фото)
Каскад озер у Бородянці зариблено коропами та білими амурами (фото)
Каскад озер у Бородянці зариблено коропами та білими амурами (фото)

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua