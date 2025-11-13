Фахівці вже встановили нові елементи інфраструктури, які мають підвищити доступність та безпеку для всіх відвідувачів

У рамках програми безбар’єрності на території Національної філармонії України триває процес облаштування інклюзивного та безпечного простору. Про оновлення парковки повідомив директор Філармонії Михайло Швед, інформує «Главком».

Біля Національної філармонії з’явилися інклюзивні паркомісця та велодоріжка фото: Михайло Швед/Facebook

Зазначається, що фахівці вже встановили нові елементи інфраструктури, які мають підвищити доступність та безпеку для всіх відвідувачів:

Встановили нові доріжні знаки, що маркують місця для паркування осіб з інвалідністю. Проєктом заплановано три таких паркомісця.

Облаштовали новий пішохідний перехід.

Створили велодоріжку.

Вжили заходів для обмеження хаотичного паркування.

Фахівці вже встановили нові елементи інфраструктури, які мають підвищити доступність та безпеку пішоходів фото: Михайло Швед/Facebook

Попереду – нанесення відповідної дорожньої розмітки для завершення проєкту.

Нагадаємо, в Україні органи державного архітектурно-будівельного контролю зможуть проводити позапланові перевірки об’єктів на дотримання норм безбар’єрності для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших маломобільних груп населення. Кабінет Міністрів підтримав зміни до постанови, які спрощують механізм державного нагляду у сфері будівництва. Після початку повномасштабної війни контроль за будівництвом тимчасово призупиняли, щоб не створювати зайвого навантаження на бізнес та громади.