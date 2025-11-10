У столиці на світлофорі з’явився «Грецький хрест»: що це означає

Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч

«Грецький хрест» – перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн

Відзавтра, 11 листопада, на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка розпочинається експеримент із новим типом світлофорного сигналу «Грецький хрест». Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Центр організації дорожнього руху», інформує «Главком».

Зазначається, що експеримент реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху та має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту. Це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн.

У підприємстві пояснюють, що на світлофорі встановлять додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста («плюса»).

«Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено, і водій може безпечно повернути ліворуч. Таким чином, світлофорна секція «Грецький хрест» не забороняє проїзд, а навпаки підтверджує можливість маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть», – пояснили у «Центрі організації дорожнього руху».

Експеримент триватиме два місяці. Упродовж цього часу фахівці КП «Центру організації дорожнього руху» збиратимуть та аналізуватимуть дані про ефективність нової системи.

Водії можуть залишати свої відгуки про експеримент на електронну пошту: [email protected] або в коментарях на сторінках підприємства у соціальних мережах.

