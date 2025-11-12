Головна Київ Новини
Стати помітним під час відключень світла: поліція закликає пішоходів носити флікери

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Патрульні роздають флікери жителям Київщини
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Ввечері або під час туману потрібно використовувати флікери – брелоки, наліпки тощо зі світловідбиваючими властивостями

В умовах стабілізаційних відключень електроенергії пішоходи, особливо ті, які з настанням холодів обирають переважно одяг темних кольорів, стають малопомітними для водіїв. Жителі мають одягати у вечірню пору світловідбиваючі речі – флікери. Вони можуть бути у формі значка, браслета, наліпки або бути частиною одягу, наприклад жилетом. Про це нагадали у патрульній поліції Києва та області, інформує «Главком».

Зазначається, що ввечері або під час туману потрібно використовувати флікери – брелоки, наліпки тощо зі світловідбиваючими властивостями. Це важливо оскільки:

  • світло, що падає на флікер, відбивається у зворотному напрямку, що робить людину помітною
  • світловідбивачі зберігають свої властивості навіть у дощ чи туман
  • флікери можна розмістити на руках та ногах, наплічнику, одязі чи взутті.

Патрульна поліція наголошує, що ці яскраві елементи дають водієві критично важливий час для реагування:

  • 25-30 метрів – це відстань, за якої пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар
  • 130-150 метрів – це відстань, за якої видимий пішохід із флікером
  • для водіїв, які їдуть з дальнім світлом фар, ця відстань сягає до 400 метрів.

«Ці яскраві елементи допоможуть виділити містян на дорозі вночі, під час дощу чи туману. Тож водії зможуть вчасно зупинитися та пропусти пішоходів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку з плановими й екстреними відключеннями електроенергії у столиці можливі тимчасові зміни в роботі міського електротранспорту. Актуальну інформацію про зміни у русі оперативно публікують у  Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Теги: поліція пішохід дороги відключення світла

