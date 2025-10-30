Головна Київ Новини
В одному зі столичних відділень «Укрпошти» вибухнула посилка: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В одному зі столичних відділень «Укрпошти» вибухнула посилка: є поранені
Вибух стався на сортувальному центрі «Укрпошти»
фото: unsplash.com (ілюстративне)

Унаслідок вибуху постраждали п’ятеро працівників відділення пошти

У Солом’янському районі Києва у приміщенні пошти стався вибух. За попередньою інформацією, здетонувала одна із посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. Усі обставини події встановлюються.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень «Укрпошти».

До слова, «Укрпошта» у межах боротьби з чергами створила експрес-вікно. Там можна отримати чи надіслати посилку, а також одержати лист чи післяплату. Водночас всі інші послуги, зокрема пенсії, платежі, відправка листів тощо, надаватимуться в універсальному вікні.

