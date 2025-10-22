Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 22 жовтня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

О 01:04 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. Тривогу оголосили через загрозу балістичного озброєння.

«Вибухи в Києві. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1337-й день війни.

Теги: укриття вибух Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві гучно
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку
28 вересня, 07:44
Виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради, Олександр Коломієць
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
30 вересня, 19:54
Колаборант передавав ворогу позиції Сил оборони та координати військових частин
Суд виніс вирок експрацівнику Київської ОДА, якого Україна передала Росії
3 жовтня, 19:40
Гуркіт від мотоциклів із «прямотоком» заважає жителям міста відпочивати вночі
Гучні мотоцикли у Києві. Соцмережі обурені: поліція та влада ігнорують проблему
22 вересня, 09:43
Суд з'ясував: обвинувачений Артем Косов раніше піднімав руку на батька
Чому довічне? З'явився повний текст вироку працівнику УДО, який вбив підлітка на фунікулері
26 вересня, 20:20
«Київавтодор» два тижні не наважається укласти угоду з «Автострадою», хоча ще 16 вересня визнав її переможцем торгів
Схема на дорогах Києва: у кошторисі ремонту «заховалися» зайві 8 млн грн лише на одній суміші
29 вересня, 11:04
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
У Києві другий день поспіль тривога в годину пік: ціни на таксі – захмарні
2 жовтня, 09:19
Ще у неділю, 12 жовтня, ескалатор на Київському центральному вокзалі працював
На залізничному вокзалі Києва зупинився ескалатор: реакція мережі
14 жовтня, 10:40
На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські
У Києві легковик вилетів на тротуар після зіткнення з вантажівкою, є постраждалі
17 жовтня, 17:29

Новини

В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ
В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ
У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики
У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики
У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу
У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві тривога тривала 17 хвилин
У Києві тривога тривала 17 хвилин
У Києві «відьма» обікрала 19-річну дівчину на 120 тис. грн
У Києві «відьма» обікрала 19-річну дівчину на 120 тис. грн

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua