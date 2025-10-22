У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 22 жовтня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

О 01:04 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. Тривогу оголосили через загрозу балістичного озброєння.

«Вибухи в Києві. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1337-й день війни.