У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики
Загроза триває, перейдіть в укриття
У ніч на 22 жовтня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».
О 01:04 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги. Тривогу оголосили через загрозу балістичного озброєння.
«Вибухи в Києві. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер Києва Віталій Кличко.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1337-й день війни.
Коментарі — 0