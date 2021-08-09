На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою

У Києві розпочалась активна фаза командно-штабних навчань із залученням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії

Загалом навчання триватимуть до 13 серпня

На деяких в'їздах до столиці виставлені блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків. Такі заходи вжито у зв'язку з навчальними зборами резервістів і військовозобов'язаними 112-ї окремої бригади територіальної оборони (ТРО). Про цеповідомляє пресслужба МВС.

Захід триватиме в Києві до 13 серпня.

Як повідомляє МВС, мета заходу: отримання особовим складом бригади практичних навичок при виконанні завдань територіальної оборони і набуття досвіду представниками штабів районів територіальної оборони щодо виконання практичних завдань територіальної оборони столиці.

Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці, в тому числі за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України.

В рамках навчань 9 серпня 112-а окрема бригада ТРО Києва відпрацювала: