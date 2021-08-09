На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою
Загалом навчання триватимуть до 13 серпня
На деяких в'їздах до столиці виставлені блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків. Такі заходи вжито у зв'язку з навчальними зборами резервістів і військовозобов'язаними 112-ї окремої бригади територіальної оборони (ТРО). Про цеповідомляє пресслужба МВС.
Захід триватиме в Києві до 13 серпня.
Як повідомляє МВС, мета заходу: отримання особовим складом бригади практичних навичок при виконанні завдань територіальної оборони і набуття досвіду представниками штабів районів територіальної оборони щодо виконання практичних завдань територіальної оборони столиці.
Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці, в тому числі за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України.
В рамках навчань 9 серпня 112-а окрема бригада ТРО Києва відпрацювала:
- виконання бойових завдань з оборони столиці на вул. Велика окружна, навпроти ЖК «Міністерський»;
- охорону критично важливих об'єктів і комунікацій міста на вул. Промисловій, 4 (ТЕЦ-5);
- охорону і забезпечення надійного функціонування органів державної влади, на прикладі будівлі Солом'янської РДА;
- підтримання правопорядку і безпеки в місцях скупчення людей на проспекті Повітрофлотському, 41;
- розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської РДА та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони Києва (малий зал Голосіївської РДА);
- розгортання штабу району територіальної оборони Солом'янської РДА та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони Києва (спортивний зал Солом'янської РДА).