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    На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою

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    У Києві розпочалась активна фаза командно-штабних навчань із залученням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії - На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою
    У Києві розпочалась активна фаза командно-штабних навчань із залученням підрозділів ЗСУ та Нацгвардії
    Фото: МВС

    Загалом навчання триватимуть до 13 серпня

    На деяких в'їздах до столиці виставлені блокпости Нацгвардії із залученням особового складу, бронетехніки і кінологічних розрахунків. Такі заходи вжито у зв'язку з навчальними зборами резервістів і військовозобов'язаними 112-ї окремої бригади територіальної оборони (ТРО). Про цеповідомляє пресслужба МВС.

    Захід триватиме в Києві до 13 серпня.

    Як повідомляє МВС, мета заходу: отримання особовим складом бригади практичних навичок при виконанні завдань територіальної оборони і набуття досвіду представниками штабів районів територіальної оборони щодо виконання практичних завдань територіальної оборони столиці.

    Навчання передбачають бойові завдання, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримка правопорядку і безпеки в столиці, в тому числі за участю столичної бригади з охорони громадського порядку Національної гвардії України.

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    На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою
    На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою
    На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою
    На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою
    Фото: МВС

    В рамках навчань 9 серпня 112-а окрема бригада ТРО Києва відпрацювала:

    • виконання бойових завдань з оборони столиці на вул. Велика окружна, навпроти ЖК «Міністерський»;
    • охорону критично важливих об'єктів і комунікацій міста на вул. Промисловій, 4 (ТЕЦ-5);
    • охорону і забезпечення надійного функціонування органів державної влади, на прикладі будівлі Солом'янської РДА;
    • підтримання правопорядку і безпеки в місцях скупчення людей на проспекті Повітрофлотському, 41;
    • розгортання штабу району територіальної оборони Голосіївської РДА та основного командного пункту окремої бригади територіальної оборони Києва (малий зал Голосіївської РДА);
    • розгортання штабу району територіальної оборони Солом'янської РДА та командно-спостережного пункту окремого батальйону територіальної оборони Києва (спортивний зал Солом'янської РДА).
    Нагадаємо, із 7 до 13 серпня в Києві тривають навчальні збори з резервістами та військовозобов’язаними 112 окремої бригади територіальної оборони (ТрО) щодо практичних дій з оборони столиці. Участь у заході беруть офіцери, сержанти, солдати, – загалом понад 200 чоловіків та жінок.
    Теги: МВС Київ Нацгвардія військові навчання військові самоврядування
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    На в'їздах до Києва посилили охорону бронетехнікою