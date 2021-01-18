У двох ДТП на Київщині постраждали п’ятеро людей (фото)

Поліція встановлює обставини та винуватців ДТП

Поліцейські Київщини відкрили кримінальні провадження за фактами двох ДТП, що трапились в Обухівському районі минулої доби, 17 січня.

У результаті двох автопригод п’ять осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, на трасі Київ – Знам’янка 46-річний водій авто Mitsubishi не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автівкою Fiat. Внаслідок зіткнення четверо осіб – водія та пасажирів легковика Mitsubishi, а також пасажирку авто Fiat – госпіталізовано до медичних закладів.

Ще одна автопригода трапилась поблизу села Владиславка. Жителька Києва не впоралась з керуванням автомобілем Hundai, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілем ВАЗ. Водій авто ВАЗ з тілесними ушкодженнями доставлений до медичного закладу.

За обома фактами ДТП поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, в ніч на 18 січня на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel.