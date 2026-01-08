На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується

У поїзда №10/9 сполученням Будапешт – Київ зафіксовано найбільше відхилення від розкладу

Складні погодні умови в Україні призвели до збоїв у графіку руху залізничного транспорту. Зокрема, у Київській області через падіння електроопори на контактну мережу тимчасово припинилося енергопостачання однієї з дільниць. Про це пише «Главком» із посиланням на «Укразалізницю».

Найбільше відхилення від розкладу зафіксовано у поїзда №10/9 сполученням Будапешт – Київ. Наразі технічну проблему вже ліквідовано: перешкоду усунули, а напругу на мережу подали, тож поїзди поступово повертаються до руху.

Для пасажирів, чиї рейси прибудуть до столиці під час дії комендантської години, спільно з КМДА організовано розвозку автобусами по місту. Попри екстремальні умови, залізничне сполучення в країні зберігається.

Як відомо, через погіршення погодних умов мешканців Києва закликають утриматися від поїздок містом у п'ятницю, 9 січня.

Власникам приватних автівок рекомендують залишити транспорт удома, а в разі нагальної потреби у пересуванні – скористатися громадським транспортом. Окреме прохання стосується керівників компаній: за можливості перевести працівників на дистанційний формат роботи.

Також через загрозу значного похолодання та постійну небезпеку російських ударів по енергосистемі, влада Києва перевела комунальні служби в цілодобовий штабний режим. Окрім підготовки мобільних котелень, посадовці наполегливо радять містянам не покладатися лише на комунальників, а самостійно підготувати оселі до можливого «блекауту» та відсутності тепла.

Нагадаємо, у Києві та області з 6 по 10 січня очікується зимова, проте мінлива погода. Синоптики прогнозують сніг, який вдень переходитиме в мокрий сніг. Наприкінці тижня посиляться морози. З 9 січня морози у Києві та області посиляться – вночі та вдень стовпчики термометру опустяться до -11 градусів. Очікується сніг. 10 січня холодна без опадів погода – вночі 12-17° морозу, по області місцями до -20°, вдень 10-15° морозу.