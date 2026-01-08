Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови

9 січня у Києві очікується значний сніг, хуртовини та сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Через погіршення погодних умов мешканців Києва закликають утриматися від поїздок містом у п'ятницю, 9 січня. Про це пише «Главком» із посиланням на КМДА.

Власникам приватних автівок рекомендують залишити транспорт удома, а в разі нагальної потреби у пересуванні – скористатися громадським транспортом. Окреме прохання стосується керівників компаній: за можливості перевести працівників на дистанційний формат роботи.

За даними Укргідрометцентру, завтра в столиці очікується значний сніг, хуртовини та сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Через температурні коливання на дорогах утвориться ожеледиця.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, проводячи розчищення та протиожеледну обробку вулиць. Проте містянам варто бути вкрай обережними, оскільки через безперервні опади лід на дорогах може з’являтися знову навіть після обробки.

Також влада попереджає, що у разі критичного погіршення ситуації в’їзд вантажівок до Києва можуть обмежити.

Як відомо, через загрозу значного похолодання та постійну небезпеку російських ударів по енергосистемі, влада Києва перевела комунальні служби в цілодобовий штабний режим. Окрім підготовки мобільних котелень, посадовці наполегливо радять містянам не покладатися лише на комунальників, а самостійно підготувати оселі до можливого «блекауту» та відсутності тепла.

Нагадаємо, у Києві та області з 6 по 10 січня очікується зимова, проте мінлива погода. Синоптики прогнозують сніг, який вдень переходитиме в мокрий сніг. Наприкінці тижня посиляться морози. З 9 січня морози у Києві та області посиляться – вночі та вдень стовпчики термометру опустяться до -11 градусів. Очікується сніг. 10 січня холодна без опадів погода – вночі 12-17° морозу, по області місцями до -20°, вдень 10-15° морозу.