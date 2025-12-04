Головна Київ Новини
Затримано «цілительку», яка грабувала перехожих у центрі столиці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Затримано «цілительку», яка грабувала перехожих у центрі столиці (фото)
Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисниця просила у містян на вулиці гроші та в обмін обіцяла зробити «обряд зцілення». Надалі жінка забирала «оплату» за роботу та тікала

У Києві затримано неодноразово судиму 48-річну місцеву мешканку за підозрою у двох епізодах пограбування громадян в жовтні та листопаді у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

«Зокрема, на одній з вулиць зловмисниця підійшла до киянки та попросила у неї 100 грн. Коли жінка відкрила гаманець, фігурантка непомітно вихопила звідти 6 тис. грн та, відволікаючи, намагалася вмовити жінку зробити для неї нібито «обряд зцілення», – повідомили правоохоронці.

За словами поліції, вдруге фігурантка запевняла перехожого, що в його сім’ї є серйозні проблеми та важкохворі родичі, але за окрему плату вона може «зарадити» ситуації. Цього разу «цілителька» виманила у збентеженого звісткою чоловіка 4 тис. грн. Коли потерпілий зрозумів, що його ошукали, він вимагав у жінки повернути гроші, однак та відмовилась і намагалася втекти.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі
Правоохоронці затримали порушницю у порядку статті 208 КПК України та вилучили викрадені кошти. Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж та замах на грабіж, скоєні у період воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, який, видаючи себе за «мольфара» та «цілителя», ошукував громадян через соціальні мережі, пропонуючи їм різноманітні псевдо-ритуали. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство встановило, що 28-річний фігурант створив акаунти у популярних соціальних мережах, в яких під виглядом «мольфара» проводив листування із «клієнтами» та надавав «послуги» з нібито зняття «порчі», пошуку безвісти зниклих осіб, а також проводив «ритуали зцілення» від хвороб.

