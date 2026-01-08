Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин

Можна залишити укриття

У Києві о 22:44 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза БпЛА. О 22:59 оголошено відбій. КМДА просить всіх слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів у Києві попереджає про загрозу масованого повітряного удару по Україні. Він може статися найближчими днями.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.