Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
фото: glavcom.ua

Можна залишити укриття

У Києві о 22:44 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза БпЛА. О 22:59 оголошено відбій. КМДА просить всіх слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, посольство Сполучених Штатів у Києві попереджає про загрозу масованого повітряного удару по Україні. Він може статися найближчими днями. 

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Теги: Київ тривога укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 2025, 16:32
Проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва» приурочений до 120-ї річниці від дня народження митця
«Моя Одіссея із Києва до Києва»: у столиці відкрилася унікальна виставка до 120-річчя Сержа Лифаря
19 грудня, 2025, 17:17
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 грудня, 2025, 01:55
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
Сьогодні, 22:44
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
Сьогодні, 22:34
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 9 січня 2026 року
Сьогодні, 21:18
Актуальний розклад та інформацію про всі доступні рейси можна знайти в офіційному чат-боті «Укрзалізниці» або в застосунку
Київська міська електричка скасовує низку рейсів 27-28 грудня: список
26 грудня, 2025, 14:03
До дітей з радістю доєднуються й дорослі
Зимові канікули у Києві: як діти розважаються на засніжених гірках (відео)
2 сiчня, 15:47
Киянам варто подбати про теплі речі, запаси води, їжі та медикаментів для себе тп домашніх улюбленців
Йдуть сильні морози. Столична влада закликала киян рятуватися самотужки
Сьогодні, 16:10

Новини

У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
У Дарницькому районі через підтоплення трамвайних колій тимчасово зупинився транспорт
У Дарницькому районі через підтоплення трамвайних колій тимчасово зупинився транспорт

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua