«Не стримав емоцій». Київський ТЦК пояснив, чому військовий бив по цивільній машині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наразі тривають слідчі дії
Для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення, один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю

Біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця. Конфлікт закінчився стріляниною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

«В мережі поширюється відео та інформація, де йдеться про удари військовослужбовця по цивільному авто. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що 16.11.2025 біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця. Останній не стримав емоцій та завдав ударів по автівці нападника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення, один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю. Військовослужбовці ТЦК та СП викликали наряд національної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин даної події і надання їй правової оцінки. Наразі тривають слідчі дії.

«Нагадуємо, що для звернення громадян з проблемних питань діють гарячі лінії: Командування Сухопутних військ – 0800301937. Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – 0660337817. Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень», – наголошує ТЦК.

До слова, Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відреагував на інформацію та відео, що поширюються у мережі, про нібито неправомірну мобілізацію вчителя в столиці.

Теги: Київ ТЦК

