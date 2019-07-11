У дворі будинку на Борщагівці горіли три автомобілі



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Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в автомобілях Фото: ДСНС

Пожежа виникла близько четвертої години ранку

У четвер, 11 липня, сталася пожежа в автомобілях на вул. Зодчих, 4, що в Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:12.

«На місце події негайно прибули вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось у дворі 9-поверхового будинку в автомобілі марки Volkswagen виникла пожежа з розповсюдженням на сусідні авто Mazda та ВАЗ», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

О 04:30 бійці ліквідували пожежу.

До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 10 липня на бульварі Лесі Українки в Києві посеред дороги загорівся Maseratі.