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    Посеред дороги у центрі Києва загорівся Maserati (відео)

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    Пожежу в автомобілі ліквідували - Посеред дороги у центрі Києва загорівся Maserati (відео)
    Пожежу в автомобілі ліквідували
    Фото: скріншот відео

    На місці пожежі працюють рятувальники

    Сьогодні, 10 липня, близько 16-ї години ну бульварі Лесі Українки в Києві сталася пожежа в автомобілі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Загорання сталося на проїжджій частині.

    «Щойно на бульварі Лесі України за невідомих поки причин запалав Maserati», - сказано в повідомленні.

    На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

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    За попередніми даними, постраждалих немає.

    Нагадаємо, 4 липня ввечері на пр. Героїв Сталінграда, 53 у Києві сталася пожежа в автомобілі.  На проїжджій частині дороги горів автомобіль Toyota Celica. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лобове скло, передні колеса, бампер та фари.

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