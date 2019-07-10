Посеред дороги у центрі Києва загорівся Maserati (відео)
Пожежу в автомобілі ліквідували
Фото: скріншот відео
На місці пожежі працюють рятувальники
Сьогодні, 10 липня, близько 16-ї години ну бульварі Лесі Українки в Києві сталася пожежа в автомобілі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Загорання сталося на проїжджій частині.
«Щойно на бульварі Лесі України за невідомих поки причин запалав Maserati», - сказано в повідомленні.
На місці вже працюють рятувальники ДСНС.
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За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, 4 липня ввечері на пр. Героїв Сталінграда, 53 у Києві сталася пожежа в автомобілі. На проїжджій частині дороги горів автомобіль Toyota Celica. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лобове скло, передні колеса, бампер та фари.