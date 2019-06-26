У дворі будинку в Києві згорів BMW



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Загиблих та травмованих немає

У середу, 26 червня, вранці сталася пожежа в автомобілі на вул. Тампере, 6 у Дніпровському районі Києва. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:07.

«На місце події негайно прибули вогнеборці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 5-поверхового житлового будинку горів автомобіль BMW. О 04:25 бійці ліквідували пожежу», - інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, передні колеса, лакофарбове покриття, обшивка салону, лобове скло, передні сидіння, закопчені вікна салону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 26 червня вранці на вулиці Будищанській у Деснянському районі Києва сталася пожежа в приміщенні пивного магазину: полум'я охопило будівлю зсередини і перекинулося на дах.