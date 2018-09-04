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    У годину пік станція метро «Політехнічний інститут» закрилася

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    Станція метро «Політехнічний інститут» 

    У метрополітені назвали причину закриття станції

    У вівторок, 4 вересня, близько 8-ї години ранку було зачинено вхід на станцію метро «Політехнічний інститут». Як повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен», причина – поломка ескалатора.

    «Станцію «Політехнічний інститут» зачинено на вхід. Поломка ескалатора. 2 робочих працюють на підйом. Аварійна бригада на місці», - йдеться в повідомленні.

    Станцію було відкрито на вхід близько 9-ї години. «Станція «Політехнічний інститут» працює у звичайному режимі», - повідомили у метрополітені.

    Як повідомлялося, наразі усі кошти з кас метрополітену зараховуються на депозитний рахунок Мін’юсту або розрахунковий рахунок комунального підприємства в «Укрсиббанку» до повної виплати 1,83 млрд грн боргу за 100 вагонів метро, придбаних у компанії «Укррослізинг» десять років тому.

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