У Голосієві знесли кабак, який незаконно працював ще з 90-х (фото)



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Демонтовано МАФ площею 170 кв. м Фото: Андрій Андрєєв

МАФ працював без документів, без оренди землі, без сплати податків

Працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували на вул. Лятошинського, 4 у Голосіївському районі тимчасову споруду площею 170 кв. м. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Демонтажні роботи тривали чотири дні.

«Стаж роботи у форматі «нагодувати-напоїти» не менш як 20 років. Саме тоді, у 90-ті, ніби були оформлені якісь там перші документи. Але з роками податки до столичного бюджету від власників ТС вже не доходили. У сухому залишку станом на 2018-й: без документів, без оренди землі, без сплати податків. Думаю, цей кабак роками працював на «чорній» готівці. І це – незаконно», - зазначив Андрєєв.

Нагадаємо, 29 листопада на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва комунальниками були демонтовані дві «наливайки».