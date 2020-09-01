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    У Гостомелі студенти роздавали газети з «чорним піаром»

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    Затриманих із газетами студентів доставили до Ірпінського відділу поліції - У Гостомелі студенти роздавали газети з «чорним піаром»
    Затриманих із газетами студентів доставили до Ірпінського відділу поліції

    Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

    На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селищі Гостомель невідомі особи роздають перехожим громадянам газети. На думку заявника, газети містять неправдиву інформацію щодо місцевого селищного голови.

    На місці події слідчо-оперативна група встановила осіб, що роздавали друковані видання. Ними виявилися студенти місцевого навчального закладу. З цього приводу правоохоронці запросили студентів до Ірпінського відділу поліції, де опитали та вилучили у них газети. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України. В рамках провадження буде вирішене питання щодо накладення арешту на вилучені газети.

    Також правоохоронці звернуться до редакції цього друкованого видання із запитом, чи дійсно газети, які розповсюджували студенти, є їхня друкована продукція.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року

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