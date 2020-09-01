У Гостомелі студенти роздавали газети з «чорним піаром»



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Затриманих із газетами студентів доставили до Ірпінського відділу поліції

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селищі Гостомель невідомі особи роздають перехожим громадянам газети. На думку заявника, газети містять неправдиву інформацію щодо місцевого селищного голови.

На місці події слідчо-оперативна група встановила осіб, що роздавали друковані видання. Ними виявилися студенти місцевого навчального закладу. З цього приводу правоохоронці запросили студентів до Ірпінського відділу поліції, де опитали та вилучили у них газети. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України. В рамках провадження буде вирішене питання щодо накладення арешту на вилучені газети.

Також правоохоронці звернуться до редакції цього друкованого видання із запитом, чи дійсно газети, які розповсюджували студенти, є їхня друкована продукція.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року

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