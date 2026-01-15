Головна Київ Новини
Ірина Міллер
Ірина Міллер
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 18:17 14 січня
фото: ДСНС Києва/Facebook

Завдяки діям працівників Служби порятунку розповсюдження полум’я на сусідні об’єкти було вчасно зупинено

Увечері 14 січня на Голосіївському проспекті сталася масштабна пожежа, яка повністю охопила триповерхову відселену будівлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 18:17, і вже за лічені хвилини на місці працювали перші підрозділи ДСНС.

фото: ДСНС Києва/Facebook

Повдомляється, що рятувальники, які прибули за викликом, негайно розпочали гасіння вогню. Спільними зусиллями вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 19:58 на загальній площі 80 кв. м. Завдяки професійним діям працівників Служби порятунку розповсюдження полум’я на сусідні об’єкти було вчасно зупинено.

фото: ДСНС Києва
фото: ДСНС Києва

За офіційною інформацією відомства, внаслідок інциденту жертв чи постраждалих немає. Наразі на місці події працювали фахівці для з’ясування всіх обставин, а остаточну причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагажаємо, у ніч на 13 січня в Оболонському районі столиці сталася масштабна пожежа на території одного з ринків. Вогонь охопив кілька торговельних точок. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що пожежа виникла в одному з металевих кіосків. Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони.

Раніше повідомлялося, що у масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря. Загоряння сталося у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, що на вулиці Шулявській.

