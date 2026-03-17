Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Ірпені виявлено застреленого чоловіка та його 11-річну доньку: деталі трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування
фото: Національна поліція України/Facebook

В Ірпені жінка знайшла свого брата та його дитину мертвими у їхній власній оселі

У Ірпені Київської області у приватному будинку виявлено тіла чоловіка та його 11-річної доньки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення до поліції надійшло від жінки про те, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно прибули правоохоронці.

За попередньо встановленими даними, 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно, здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством.

Також у поліції зазначили, що дівчинка хворіла. Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Повідомляється, що слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, подібна трагедія сталася 15 лютого 2026 року у Золочівському районі Львівської області. У селі Станіславчик поліцейські виявили в приватному будинку тіла трьох людей: 42-річного місцевого жителя та двох його дітей віком 13 і 15 років. За даними поліції Львівщини, чоловік, ймовірно, здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Повідомлення про звуки пострілів надійшло до правоохоронців близько 21:25.

Теги: Київщина самогубство вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Спритники захопили землю на Київщині і встановили таблички «Заміновано»
В Ірпені виявлено застреленого чоловіка та його 11-річну доньку: деталі трагедії
Київ відновить будинок-«ромашку» на Оболоні після зимового колапсу: деталі закупівлі
Державі повернуто майже 10 га лісу на Київщині, пов'язаних із Медведчуком та Клименком
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Вчителька витирала ноги об голову учня: подробиці скандалу у столичному ліцеї

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua