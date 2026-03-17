В Ірпені виявлено застреленого чоловіка та його 11-річну доньку: деталі трагедії

В Ірпені жінка знайшла свого брата та його дитину мертвими у їхній власній оселі

У Ірпені Київської області у приватному будинку виявлено тіла чоловіка та його 11-річної доньки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення до поліції надійшло від жінки про те, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно прибули правоохоронці.

За попередньо встановленими даними, 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно, здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством.

Також у поліції зазначили, що дівчинка хворіла. Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Повідомляється, що слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, подібна трагедія сталася 15 лютого 2026 року у Золочівському районі Львівської області. У селі Станіславчик поліцейські виявили в приватному будинку тіла трьох людей: 42-річного місцевого жителя та двох його дітей віком 13 і 15 років. За даними поліції Львівщини, чоловік, ймовірно, здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого вчинив самогубство. Повідомлення про звуки пострілів надійшло до правоохоронців близько 21:25.