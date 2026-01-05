Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла

Наслідки влучання БпЛА у приватну клініку на Оболоні

Внаслідок удару загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні

У ніч на 5 січня під час ворожої атаки зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі Києва. За даними поліції, станом на 07:15 підтверджено смерть однієї людини та травмування ще трьох цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що під час ворожого повітряного удару по столиці було зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі із подальшим загоранням.

Станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні.

За даними поліції, серед постраждалих – 42-річна жінка, допомогу їй надали на місці, а також двоє жінок 77 та 97 років – іх госпіталізовано.

О 07:50 мер столиці Віталій Кличко уточнив, що внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці четверо постраждалих, двоє з них у важкому стані.

«Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі», – додав Віталій Кличко.

Поліцейські працюють на місці влучання та документують наслідки ворожої атаки фото: Національна поліція України

Поліцейські працюють на місці влучання та документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Внаслідок чого одна людина загинула та троє осіб постраждало.