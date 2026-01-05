Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Наслідки влучання БпЛА у приватну клініку на Оболоні
фото: Національна поліція України/Facebook

Внаслідок удару загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні

У ніч на 5 січня під час ворожої атаки зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі Києва. За даними поліції, станом на 07:15 підтверджено смерть однієї людини та травмування ще трьох цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції

Повідомляється, що під час ворожого повітряного удару по столиці було зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі із подальшим загоранням.

Станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні.

За даними поліції, серед постраждалих – 42-річна жінка, допомогу їй надали на місці, а також двоє жінок 77 та 97 років – іх госпіталізовано.

О 07:50 мер столиці Віталій Кличко уточнив, що внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці четверо постраждалих, двоє з них у важкому стані.

«Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі», – додав Віталій Кличко.

Поліцейські працюють на місці влучання та документують наслідки ворожої атаки
Поліцейські працюють на місці влучання та документують наслідки ворожої атаки
фото: Національна поліція України

Поліцейські працюють на місці влучання та документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Внаслідок чого одна людина загинула та троє осіб постраждало.  

Теги: Київ смерть поліція жінка дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський дрон влучив у цивільне авто на мосту в Одеському районі
Росіяни атакували беспілотниками Одещину: загинула мати, троє дітей постраждали
18 грудня, 2025, 18:38
Французький лікар отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег і виглядати героєм
Лікар у Франції отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег
18 грудня, 2025, 18:53
Бессарабський ринок вже прикрашений до різдвяних свят
Оновлений Бессарабський ринок відкрито: фото та реакція мереж
10 грудня, 2025, 17:46
Віталія Полякова звільнилася з посади директорки київського ліцею №109
У Києві звільнилася директорка ліцею, яка не пускала дітей до школи у шортах
23 грудня, 2025, 22:12
Слизькі дороги стали причиною сотень ДТП по всій країні
Сніг і ожеледиця: в Україні за добу зафіксовано понад 400 ДТП
26 грудня, 2025, 14:58
Через наслідки ДТП рух у бік столиці тимчасово перекритий
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
20 грудня, 2025, 15:59
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
Рекордні припливи та зливи затопили Каліфорнію: є загиблий
Вчора, 03:56
Прощання з ліквідованим загарбником відбудеться 2 січня 2026 року у місті Кизил
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
1 сiчня, 14:08
Після надання першої допомоги матір із дитиною було госпіталізовано
Отруєння чадним газом у Білій Церкві: постраждала родина з чотирирічною дитиною
31 грудня, 2025, 12:05

Новини

Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
На Київщині дівчина катувала кошенят та знімала це на відео для соцмереж
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної
У Києві хлопець та дівчина провалилися під лід біля Русанівської набережної

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua