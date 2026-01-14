У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити

Участь у заходах безкоштовна, проте реєстрація є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежен

У Києві заплановано серію пізнавальних лекцій про історію столиці, видатних постатей та культуру. Заходи відбудуться у районних хабах Vcentri HUB з 16 по 18 січня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Організатори наголошують, що заходи проходять відповідно до умов воєнного стану. У разі оголошення повітряної тривоги всі присутні зможуть скористатися укриттями, що розташовані неподалік від локацій.

Участь у заходах безкоштовна, проте реєстрація є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежена. Підтвердження прийде на електронну пошту або у вигляді телефонного дзвінка.

Програма лекторіїв

Лекторій «Ті, що єднають береги»

Під час лекції слухачі зможуть поринути в історію Києва, збудованого на берегах Дніпра, та довідатися, як у давнину єднали правий і лівий береги, хто створював та контролював переправи, а також про перші мости, що стали інженерними досягненнями свого часу. Слухачі дізнаються про видатних архітекторів, сучасні мостові переходи через Дніпро та про важливу роль, яку відіграють в житті міста ті, що єднають береги.

Дата та час: 16 січня, п’ятниця, 15:00.

Місце проведення: Vcentri HUB Шевченківського району (вул. Володимирська, 51-Б).

Реєстрація за посиланням

Лекторій «Поети-шістдесятники»

Слухачі дізнаються про життєвий шлях митців та мислителів 1960-х років. Учасники довідаються про ключових постатей цього культурного руху та їхню боротьбу за правду та свободу слова.

Дата та час: 16 січня, п’ятниця, 16:30.

Місце проведення: Vcentri HUB Голосіївського району (вул. Велика Китаївська, 83).

Реєстрація за посиланням.

Лекторій «Київські адреси родини Кричевських»

Слухачі лекції дізнаються про родину українських художників Кричевських. Відвідувачі познайомляться із життєвими історіями і мистецьким спадком, який вдалося повернути в Україну за часів незалежності.

Дата та час: 17 січня, субота, 15:00.

Місце проведення: Vcentri HUB: Оболонь (просп. Оболонський, 22-А).

Реєстрація за посиланням.

Лекторій «Становлення сучасної Оболоні»

Слухачі дізнаються про історію створення Оболоні з моменту її створення і до сьогодення, а також про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю.

Дата та час: 18 січня, неділя, 11:30.

Місце проведення: Vcentri HUB Оболонського району (просп. Оболонський, 22-А).

Реєстрація за посиланням.

