Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
Заходи проходять відповідно до умов воєнного стану.
фото: Офіційний портал Києва

Участь у заходах безкоштовна, проте реєстрація є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежен

У Києві заплановано серію пізнавальних лекцій про історію столиці, видатних постатей та культуру. Заходи відбудуться у районних хабах Vcentri HUB з 16 по 18 січня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Організатори наголошують, що заходи проходять відповідно до умов воєнного стану. У разі оголошення повітряної тривоги всі присутні зможуть скористатися укриттями, що розташовані неподалік від локацій.

Участь у заходах безкоштовна, проте реєстрація є обов’язковою, оскільки кількість місць обмежена. Підтвердження прийде на електронну пошту або у вигляді телефонного дзвінка.

Програма лекторіїв

Лекторій «Ті, що єднають береги»

Під час лекції слухачі зможуть поринути в історію Києва, збудованого на берегах Дніпра, та довідатися, як у давнину єднали правий і лівий береги, хто створював та контролював переправи, а також про перші мости, що стали інженерними досягненнями свого часу. Слухачі дізнаються про видатних архітекторів, сучасні мостові переходи через Дніпро та про важливу роль, яку відіграють в житті міста ті, що єднають береги. 

Дата та час: 16 січня, п’ятниця, 15:00.

Місце проведення: Vcentri HUB Шевченківського району (вул. Володимирська, 51-Б).

Реєстрація за посиланням

Лекторій «Поети-шістдесятники» 

Слухачі дізнаються про життєвий шлях митців та мислителів 1960-х років. Учасники довідаються про ключових постатей цього культурного руху та їхню боротьбу за правду та свободу слова.

Дата та час: 16 січня, п’ятниця, 16:30.

Місце проведення: Vcentri HUB Голосіївського району (вул. Велика Китаївська, 83).  

Реєстрація за посиланням.

Лекторій «Київські адреси родини Кричевських»

Слухачі лекції дізнаються про родину українських художників Кричевських. Відвідувачі познайомляться із життєвими історіями і мистецьким спадком, який вдалося повернути в Україну за часів незалежності. 

Дата та час: 17 січня, субота, 15:00.

Місце проведення: Vcentri HUB: Оболонь (просп. Оболонський, 22-А).

Реєстрація за посиланням.

Лекторій «Становлення сучасної Оболоні»

Слухачі дізнаються про історію створення Оболоні з моменту її створення і до сьогодення, а також про видатних особистостей, пов’язаних із цією місцевістю.

Дата та час: 18 січня, неділя, 11:30.

Місце проведення: Vcentri HUB Оболонського району (просп. Оболонський, 22-А).    

Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, з 12 до 18 січня на мешканців та гостей столиці чекає масштабний марафон мистецьких подій. Від класичних оперних вистав та кураторських екскурсій у провідних музеях до затишних літературних квартирників і драйвових стендап-шоу – заклади культури підготували програму на будь-який смак.

Теги: Київ столиця історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі графіки відключень світла не діють
У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
Вчора, 08:04
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
Електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує
9 сiчня, 07:19
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
3 сiчня, 19:15
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
3 сiчня, 13:34
З листопада 2013 по лютий 2014 року координував роботу Євромайдану в Києві на Майдані Незалежності, був фактичним комендантом і очільником його наметового містечка
Вулиця Парубія у центрі столиці: як проголосували кияни у додатку «Київ Цифровий»
2 сiчня, 12:38
Гудь підтверджує слова колеги, що польсько-український діалог більше нагадує історичну війну
Волинська трагедія. Український професор пояснив, чого не помічають польські історики
31 грудня, 2025, 12:31
Перші три дні нового року ярмарки у столиці не працюватимуть
Де купити продукти до Нового року: адреси ярмарків у Києві 30 грудня – 4 січня
29 грудня, 2025, 12:14
Триколор над Києвом
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
20 грудня, 2025, 14:42
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський
Київрада збільшила фінансування для Сил безпеки та оборони столиці
18 грудня, 2025, 16:50

Новини

У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
У Витачеві встановлено копію норвезького рунічного каменя: чому це важливо для України
У Витачеві встановлено копію норвезького рунічного каменя: чому це важливо для України
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО
Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua