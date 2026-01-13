В Оболонському районі столиці вночі горів ринок (фото)
Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що пожежа виникла в одному з металевих кіосків
У ніч на 13 січня в Оболонському районі столиці сталася масштабна пожежа на території одного з ринків. Вогонь охопив кілька торговельних точок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві.
Повідомлення про займання на проспекті Литовському надійшло до служби порятунку 12 січня о 22:36. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що пожежа виникла в одному з металевих кіосків. Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони.
Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 00:25.
За даними рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок події немає. «Причину виникнення пожежі та обставини події наразі встановлюватимуть правоохоронні органи», – зазначають у ДСНС.
Коментарі — 0