В Оболонському районі столиці вночі горів ринок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
В Оболонському районі столиці вночі горів ринок (фото)
Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що пожежа виникла в одному з металевих кіосків

У ніч на 13 січня в Оболонському районі столиці сталася масштабна пожежа на території одного з ринків. Вогонь охопив кілька торговельних точок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про займання на проспекті Литовському надійшло до служби порятунку 12 січня о 22:36. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що пожежа виникла в одному з металевих кіосків. Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони.

Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 00:25.



Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати о 00:25.
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

За даними рятувальників, жертв та постраждалих внаслідок події немає. «Причину виникнення пожежі та обставини події наразі встановлюватимуть правоохоронні органи», – зазначають у ДСНС. 

