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    На світанку сталась пожежа у столичній багатоповерхівці

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    На місці пожежі працювали 12 рятувальників - На світанку сталась пожежа у столичній багатоповерхівці
    На місці пожежі працювали 12 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу у квартирі

    У п’ятницю, 5 лютого, на світанку сталась пожежа в одній із квартир на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку на бульв. Вацлава Гавела, 75 у Солом’янському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 04:44, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат 4-кімнатної квартири на площі 4 кв. м. Під час події мешканці квартири знаходились на безпечній відстані, загрози для їх життя та здоров’я не було.

    О 05:05 пожежу було локалізовано, а о 05:10 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено меблі, побутові речі, закопчені стеля та стіни квартири.

    На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Нагадаємо, у ніч на 5 лютого сталася масштабна пожежа у с. Феневичі Іванківського району. Загорання виникло у двоповерховій складській будівлі СПД «Недашківський» розміром 50х20 м. Вогнем знищено будівлю складу та готову продукцію (двері) на площі 1 тис. кв. м.

    У ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

    Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

     Читайте також: Загинула, рятуючи чиєсь життя. Що відомо про 26-річну лікарку із Запоріжжя
    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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