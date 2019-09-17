У Києві 14-річний хлопець зірвався з даху триповерхового будинку



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Хлопець упав на козирок цокольного поверху





Фото: kiev.informator.ua/Дмитро Щерблюк

Підлітка госпіталізували в Охматдит із відкритими переломами обох ніг

У Дарницькому районі столиці 14-річний хлопець зірвався з даху триповерхової будівлі.

Про це повідомив «Інформатор».

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Урлівській, 22.

На допомогу потерпілому були спрямовані екстрені служби міста.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили, що на козирку цокольного поверху лежить хлопець. Патрульні самі зняли підлітка з козирка і передали його медикам. Після надання першої допомоги, підлітка госпіталізували в Охматдит із відкритими переломами обох ніг.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що 14-річний хлопець вирішив повиснути на краю 4-поверхової будівлі, але не втримався і зірвався вниз. Постраждалий мешкає в будинку неподалік. За попередніми даними, він потрапив на дах по пожежній драбині.

Подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, ввечері 15 вересня у Києві мешканець будинку обстріляв рятувальників, які приїхали гасити пожежу в будівлі.