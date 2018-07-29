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    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля

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    ДТП у Києві, у якій постраждали три людини - На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля
    Фото: Владислав Кузнєцов / Інформатор
    ДТП у Києві, у якій постраждали три людини

    Від водій Audi тхнуло алкоголем, його пасажири після ДТП втекли

    У неділю, 29 липня, в Києві на проспекті академіка Палладіна сталося велике ДТП. Audi A4 протаранила KIA Sportage. Як пише «Інформатор», аварія трапилася близько 4:10.

    За попередньою інформацією, KIA зупинився на червоний сигнал світлофора, навпроти супермаркету Novus. У цей момент в напрямку станції метро «Академмістечко» також їхала Audi.

    З невідомих причин A4 на повній швидкості врізався в Sportage, в якому перебувала сім'я з 4-х місячною дитиною. В результаті аварії госпіталізували три людини. Немовля також забрали в лікарню, щоб переконається, що воно не постраждало.

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    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля
    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля
    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля
    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля
    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля
    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля
    На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля

    На місце також виїжджали рятувальники, щоб витягти постраждалого водія Audi, але до приїзду ДСНС, водієві вдалося вибратися самостійно.

    Рух у бік Академмістечка було перекрито.

    Від водія A4 тхнуло алкоголем, а пасажири втекли відразу ж після аварії. Їх зловили патрульні, однак нічого забороненого при них не знайшли. Після огляду їх передали медикам. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, 4 карети «швидких» і рятувальники. Подробиці ДТП з'ясовуються.

    ДТП рятувальники немовля
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