На столичному Академмістечку Audi протаранила KIA, де перебувало немовля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Владислав Кузнєцов / Інформатор ДТП у Києві, у якій постраждали три людини

Від водій Audi тхнуло алкоголем, його пасажири після ДТП втекли

У неділю, 29 липня, в Києві на проспекті академіка Палладіна сталося велике ДТП. Audi A4 протаранила KIA Sportage. Як пише «Інформатор», аварія трапилася близько 4:10.

За попередньою інформацією, KIA зупинився на червоний сигнал світлофора, навпроти супермаркету Novus. У цей момент в напрямку станції метро «Академмістечко» також їхала Audi.

З невідомих причин A4 на повній швидкості врізався в Sportage, в якому перебувала сім'я з 4-х місячною дитиною. В результаті аварії госпіталізували три людини. Немовля також забрали в лікарню, щоб переконається, що воно не постраждало.

На місце також виїжджали рятувальники, щоб витягти постраждалого водія Audi, але до приїзду ДСНС, водієві вдалося вибратися самостійно.

Рух у бік Академмістечка було перекрито.

Від водія A4 тхнуло алкоголем, а пасажири втекли відразу ж після аварії. Їх зловили патрульні, однак нічого забороненого при них не знайшли. Після огляду їх передали медикам. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, 4 карети «швидких» і рятувальники. Подробиці ДТП з'ясовуються.