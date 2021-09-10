  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві автохами влаштували перегони на тротуарах (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Словесна перепалка переросла у бійку - У Києві автохами влаштували перегони на тротуарах (відео)
    Словесна перепалка переросла у бійку
    Фото: Київ Оперативний

    Інцидент стався цієї ночі неподалік від будівлі центрального РАЦСу на проспекті Перемоги

    У Києві на проспекті Перемоги іноземці на трьох авто влаштували перегони тротуаром, а після зауваження обурених перехожих вплуталися з ними в бійку. Автохамів у результаті затримали правоохоронці. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

    Інцидент стався цієї ночі неподалік від будівлі центрального РАЦСу.

    За словами очевидців, відзначилися їздою тротуаром гості української столиці з одного з регіонів Кавказу.

    Повідомляється, що на ситуацію звернули увагу громадяни, які йшли тротуаром, – люди зупинилися і перекрили «шумахерам» проїзд. Після цього з машин вийшли близько десяти осіб, і словесна перепалка переросла у бійку.

    На місце викликали правоохоронців, також прибула карета «швидкої».

    Затримали двох автомобілістів, а ще одна машина встигла помчати в бік центру. За порушниками вирушили навздогін «копи».

    У пресслужбі столичних правоохоронців про інцидент поки інформації немає.

    Нагадаємо, у Києві на Позняках водій самоката заблокував автівку Audi, що їхала тротуаром.

    Як повідомлялося, на одній із вулиць Києва молодик заліз на дах прибудови й скинув на землю електросамокат зі служби прокату.

    Теги: Київ іноземці водій ПДР аварія чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві автохами влаштували перегони на тротуарах (відео)