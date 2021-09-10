У Києві автохами влаштували перегони на тротуарах (відео)

Інцидент стався цієї ночі неподалік від будівлі центрального РАЦСу на проспекті Перемоги

У Києві на проспекті Перемоги іноземці на трьох авто влаштували перегони тротуаром, а після зауваження обурених перехожих вплуталися з ними в бійку. Автохамів у результаті затримали правоохоронці. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Інцидент стався цієї ночі неподалік від будівлі центрального РАЦСу.

За словами очевидців, відзначилися їздою тротуаром гості української столиці з одного з регіонів Кавказу.

Повідомляється, що на ситуацію звернули увагу громадяни, які йшли тротуаром, – люди зупинилися і перекрили «шумахерам» проїзд. Після цього з машин вийшли близько десяти осіб, і словесна перепалка переросла у бійку.

На місце викликали правоохоронців, також прибула карета «швидкої».

Затримали двох автомобілістів, а ще одна машина встигла помчати в бік центру. За порушниками вирушили навздогін «копи».

У пресслужбі столичних правоохоронців про інцидент поки інформації немає.

Нагадаємо, у Києві на Позняках водій самоката заблокував автівку Audi, що їхала тротуаром.

Як повідомлялося, на одній із вулиць Києва молодик заліз на дах прибудови й скинув на землю електросамокат зі служби прокату.