У Києві без води залишились п’ять вулиць



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Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба

Ремонтні бригади вже працюють у пров. Марганецькому, на Стратегічному шосе, на вул. Петра Радченка, вул. Василя Чумака та на вул. Героїв Севастополя

У Києві п’ять вулиць міста залишилися без холодної води. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

пров. Марганецький, 1-12;

Стратегічне шосе, 38;

вул. Петра Радченка, 1-17;

вул. Василя Чумака, 2, 4, 6, 8;

вул. Героїв Севастополя, 14-а.

У «Київводоканалі» стверджують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба.

Нагадаємо, 25 лютого у Києві на двох вулицях зникла вода.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій