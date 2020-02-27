У Києві без води залишились п’ять вулиць
Ремонтні бригади вже працюють у пров. Марганецькому, на Стратегічному шосе, на вул. Петра Радченка, вул. Василя Чумака та на вул. Героїв Севастополя
У Києві п’ять вулиць міста залишилися без холодної води. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- пров. Марганецький, 1-12;
- Стратегічне шосе, 38;
- вул. Петра Радченка, 1-17;
- вул. Василя Чумака, 2, 4, 6, 8;
- вул. Героїв Севастополя, 14-а.
У «Київводоканалі» стверджують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба.
Нагадаємо, 25 лютого у Києві на двох вулицях зникла вода.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій