  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві без води залишились п’ять вулиць

    • Розсилка
    Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба - У Києві без води залишились п’ять вулиць
    Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба

    Ремонтні бригади вже працюють у пров. Марганецькому, на Стратегічному шосе, на вул. Петра Радченка, вул. Василя Чумака та на вул. Героїв Севастополя

    У Києві п’ять вулиць міста залишилися без холодної води. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Зазначається, що тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • пров. Марганецький, 1-12;
    • Стратегічне шосе, 38;
    • вул. Петра Радченка, 1-17;
    • вул. Василя Чумака, 2, 4, 6, 8;
    • вул. Героїв Севастополя, 14-а.

    У «Київводоканалі» стверджують, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба.

    Нагадаємо, 25 лютого у Києві на двох вулицях зникла вода.

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

    До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду. 

    Київводоканал активізував  проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій

    тарифи вода Київводоканал водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ