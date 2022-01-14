У Києві безробітних удвічі менше, ніж було рік тому

Рівень безробіття в Києві є одним із найнижчих у державі

Кількість вакансій у столиці вийшла на докарантинний рівень

На початку 2022 року на обліку в київській службі зайнятості перебували 10,2 тис. безробітних, що у 2,2 рази менше проти показника минулого року – 22,2 тис. осіб. Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Тенденції на ринку праці столиці почали покращуватись. Кількість вакансій, про які роботодавці поінформували службу, вийшла на докарантинний рівень. Наша мета – запропонувати кожному роботу, яка відповідає його кваліфікації, освіті та досвіду», – сказав директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

У службі зайнятості зазначили, що рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років у місті є одним з найнижчих у державі: 6,9% – в Києві при 9,7% – по Україні.

Серед зареєстрованих безробітних жінки становлять 61,2%, молодь до 35 років – 35%. Переважна більшість серед шукачів роботи в столичній службі зайнятості – майже 80% - професійні фахівці.

Торік київська міська служба зайнятості допомогла знайти роботу майже 13 тисячам осіб. Серед працевлаштованих, зокрема, і понад півтори тисячі представників соціально незахищених категорій населення. Понад 53 тисячі громадян отримали профорієнтаційні послуги. Майже тисяча осіб проходили професійне навчання, 225 взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Крім цього, 9,1 тис. осіб отримували допомогу з безробіття, середній розмір якої у січні-грудні 2021 року становив 6 тис. грн.

На початку року роботодавці міста поінформували районні філії про наявність 7,7 тис. вакансій. На одне вільне робоче місце в Києві претендує один безробітний.

Водночас через невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції серед службовців та керівників на одну вакансію претендують 9 осіб. При цьому найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників, вчителів, вихователів, лікарів, інженерів, медсестер, водіїв автотранспортних засобів, трамваїв та тролейбусів.

Тим часом середній розмір заробітної плати у вакансіях збільшився з 8,6 тис. грн торік до 10,7 тис. грн нині.

Як повідомлялося, загалом послугами столичної служби зайнятості у 2021 році скористалися 62,2 тис. громадян.

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