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Стрілянина біля кордону з Молдовою: затримано групу ухилянтів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрілянина біля кордону з Молдовою: затримано групу ухилянтів
Прикордонники відділу «Фараонівка» виявили зловмисників за допомогою тепловізора
фото: пресслужба ДПСУ

Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності

В Одеській області прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку, які хотіли втекти до Молдови. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався вчора, 28 лютого. Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Ухилянтами виявилися місцеві жителів Одеської області. Свою «подорож» вони спланували вночі, щоб залишитися непоміченими. Проте прикордонники відділу «Фараонівка» виявили зловмисників за допомогою тепловізора.

Чоловіки не відреагували вимоги захисників зупинитися та почали тікати. Тому прикордонники зробили попереджувальні постріли. Після цього групу затримали.

Наразі правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, сьогодні представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито отримала небезпечні радіоактивні речовини та готує «провокацію» з використанням «брудної бомби» в Придністров’ї. Молдова заперечує звинувачення Росії про нібито підготовку Україною провокацій біля невизнаного Придністров'я з використанням «радіоактивних речовин». 

Теги: Молдова кордон прикордонники

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