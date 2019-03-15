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    У Києві чоловік облив невідомою речовиною лікаря

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    Потерпілого лікаря забрала &laquo;швидка&raquo; - У Києві чоловік облив невідомою речовиною лікаря
    Потерпілого лікаря забрала «швидка»

    Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу

    Сьогодні, 15 березня, о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єнісейській Голосіївського району столиці біля клініки чоловік хлюпнув невідомою речовиною лікарю в обличчя. Потерпілого забрала «швидка». Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції. Поліцейські проводять огляд місця події та вилучають речі зі слідами рідини невідомого походження, спілкуються зі свідками та переглядають записи з камер відеонагляду, що встановлені неподалік.

    Матеріали зареєстрували до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. 

    За фактом події слідчі розпочали кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ) та хуліганство (ч. 4 ст. 296 ККУ). 

    Як повідомлялося, 12 березня невідомі вчинили напад на Голосіївський районний суд Києва. Було обстріляно стіни та вікна приміщення. Поліція розшукує зловмисників.

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