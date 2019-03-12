Обстріл будівлі столичного суду: поліція розшукує зловмисника



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У результаті обстрілу пошкоджено фасад і вікна приміщення суду Фото: Нацполіція

Інцидент стався вночі

У столиці поліція розшукує зловмисника, який стріляв у будівлю Голосіївського районного суду.

Київські правоохоронці вранці від працівників суду отримали повідомлення про пошкодження на стінах та вікнах приміщення. Інцидент стався вночі, ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

За викликом відразу виїхали наряди патрульної поліції, а також слідчо-оперативна група районного управління поліції для документування події.

Оглянувши службові кабінети, фасад будівлі та прилеглу територію, правоохоронці вилучили гільзи, які будуть відправлені на експертизу.

Наразі поліція продовжує працювати на місці для з'ясування всіх обставин правопорушення, проводиться опитування ймовірних свідків та вивчаються записи із камер відеоспостереження для встановлення та затримання особи, причетної до вказаного злочину.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що невідомі вчинили напад на Голосіївський районний суд Києва.