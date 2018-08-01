У Києві чоловік підпалив автівку знайомого і загорівся сам



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Зловмисник облив автівку бензином і підпалив

Вийти на слід палія допоміг пес правоохоронців, який привів поліцейських до будинку зловмисника

У Голосіївському районі столиці чоловік облив автівку знайомого бензином і підпалив. Однак запалювальна суміш потрапила на одяг зловмисника – і він загорівся сам, проте втік із місця події. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Вночі до чергової частини Голосіївського управління поліції зателефонував 36-річний киянин та повідомив, що на вулиці Золотоніській горить його автомобіль. На виклик терміново виїхали автопатрулі, слідчо-оперативна група, кінологи, рятувальники, лікарі «швидкої», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, на місці події правоохоронці виявили взуття та годинник. Службовий собака взяв слід та привів поліцейських до будинку, де переховувався зловмисник.

«У дворі приватного будинку оперативники затримали чоловіка із опіками рук. Ним виявився 32-річний уродженець Херсонської області, який раніше відбував покарання за різні злочини. Два роки тому він звільнився з місць позбавлення волі», – зазначив керівник районної поліції.

Правоохоронці також встановили, що напередодні між родичем затриманого та власником авто стався конфлікт. У результаті чоловік придбав каністру бензину та підпалив автівку опонента. Частина пального потрапила на його одяг і він теж загорівся.

«Підпалювачу оголошено про підозру за частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі», - додав Волошин.

Як повідомлялося, 1 серпня вранці у центрі Києва за адресою вулиця Мечникова, 10/2 горіли два автомобілі.

31 липня у Києві горіли 5 автомобілів.