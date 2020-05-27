  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки

    • Розсилка
    У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки - У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки
    У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки
    Фото: Нацполіція

    Порушника затримали, наразі з’ясовуються всі обставини події

    Один з пасажирів маршрутки у Києві погрожував іншим пасажирам пістолетом. Чоловіка затримали.

    Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

    Один з пасажирів подзвонив у поліцію і повідомив, що у салоні маршрутного транспортного засобу знаходиться агресивний чоловік, який погрожує іншим пасажирам пістолетом.

    «За лічені хвилини поліцейські виявили вказаний транспортний засіб на проспекті Степана Бандери та зупинили його. У салоні інспектори виявили чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали пасажири. Громадянин поводив себе агресивно та висловлювався нецензурною лайкою, а під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього предмет, схожий на зброю та, ймовірно, набої до нього», - повідомили у поліції.

    Порушника затримали.

    Наразі з’ясовуються всі обставини події.

    До слова, вчора у центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.

    Київ кримінал чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ