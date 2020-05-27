У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки



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У Києві чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки Фото: Нацполіція

Порушника затримали, наразі з’ясовуються всі обставини події

Один з пасажирів маршрутки у Києві погрожував іншим пасажирам пістолетом. Чоловіка затримали.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Один з пасажирів подзвонив у поліцію і повідомив, що у салоні маршрутного транспортного засобу знаходиться агресивний чоловік, який погрожує іншим пасажирам пістолетом.

«За лічені хвилини поліцейські виявили вказаний транспортний засіб на проспекті Степана Бандери та зупинили його. У салоні інспектори виявили чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали пасажири. Громадянин поводив себе агресивно та висловлювався нецензурною лайкою, а під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього предмет, схожий на зброю та, ймовірно, набої до нього», - повідомили у поліції.

Порушника затримали.

Наразі з’ясовуються всі обставини події.

До слова, вчора у центрі Києва на Печерську сталася стрілянина. Вогнепальне поранення отримав 37-річний чоловік.