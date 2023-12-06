У Києві чоловік погрожував підірвати гранату через побутовий конфлікт із сусідом

Зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі

Поліціянти затримали чоловіка й наразі встановлюють інформацію щодо походження боєприпасів

У Києві поліціянти роззброїли та затримали чоловіка, який погрожував сусіду підірвати гранату під дверима через побутовий конфлікт. Про це повідомила поліція Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Подія сталася днями у Святошинському районі столиці. Правоохоронцям надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в загальному коридорі багатоквартирного будинку чоловік погрожує підірвати гранату. На місце події виїхали спецпризначенці.

Слідчі встановили, що зловмисник – 45-річний сусід заявника. Між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті й за допомогою погроз боєприпасом чоловік намагався владнати його.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У фігуранта вилучили гранату Ф-1 із запалом, а в ході обшуку його квартири знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру.

Поліціянти затримали чоловіка й наразі встановлюють інформацію щодо походження боєприпасів.

Слідчі оголосили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі. Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.