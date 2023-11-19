Вибух гранати у Києві: загинуло двоє осіб

У Дніпровському районі столиці вибухнула граната

Унаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло двоє осіб. Про це повідомляє поліція Києва.

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Зазначається, що 19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

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На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Нагадаємо, 13 листопада, у Дніпрі у перехожого чоловіка з автомобіля Lexus кинули гранату.

Раніше на Одещині чоловік у камуфльованій формі кинув гранату в мікроавтобус.

До слова, 6 листопада увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

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Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.