Вибух гранати у Києві: загинуло двоє осіб
У Дніпровському районі столиці вибухнула граната
Унаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло двоє осіб. Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що 19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.
Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.
На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.
Нагадаємо, 13 листопада, у Дніпрі у перехожого чоловіка з автомобіля Lexus кинули гранату.
Раніше на Одещині чоловік у камуфльованій формі кинув гранату в мікроавтобус.
До слова, 6 листопада увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.
Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
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