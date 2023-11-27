Під Києвом чоловік погрожував підірвати гранату в будинку

Під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю

У Київській області 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, тоді як у приміщенні перебували його дружина та син. Правоохоронці вмовили зловмисника здатися та передати боєприпас. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Зазначається, що повідомлення про конфліктну ситуацію надійшло на спеціальну лінію «102». Правоохоронцям розповіли, що місцевий житель загрожує підірвати себе гранатою – у будинку на цей момент були його дружина та 30-річний син.

«Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком», – розповіли в поліції.

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Чоловіка вдалося вмовити добровільно передати боєприпас фахівцям. Після огляду з'ясувалося, що граната – навчально-тренувальна.

Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі. Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.