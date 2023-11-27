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Під Києвом чоловік погрожував підірвати гранату в будинку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Києвом чоловік погрожував підірвати гранату в будинку
Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події
фото: Нацполіція

Під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю

У Київській області 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, тоді як у приміщенні перебували його дружина та син. Правоохоронці вмовили зловмисника здатися та передати боєприпас. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що повідомлення про конфліктну ситуацію надійшло на спеціальну лінію «102». Правоохоронцям розповіли, що місцевий житель загрожує підірвати себе гранатою – у будинку на цей момент були його дружина та 30-річний син.

«Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком», – розповіли в поліції.

Чоловіка вдалося вмовити добровільно передати боєприпас фахівцям. Після огляду з'ясувалося, що граната – навчально-тренувальна.

Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі. Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

Теги: Київ граната поліція

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