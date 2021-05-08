У столиці «замінували» аеропорт і медустанови

За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація

Фахівці вибухотехнічної служби та кінологи оглядають прилеглі території

Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування аеропорту «Київ» та ряду медичних установ.

Про це повідомили у поліції Києва.

У суботу на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту «Київ» та ряду медичних установ, розташованих на території столиці.

Працівники поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 7 травня, близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

Як повідомлялося, 28 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради України.

15 березня рятувальники евакуювали відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

1 лютого надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.

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